Shoulder Innovations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shoulder Innovations hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Shoulder Innovations hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,730 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shoulder Innovations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,7 Millionen USD im Vergleich zu 10,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at