Shoulder Innovations, Inc Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Shoulder Innovations, Inc (SI) revealed Loss for third quarter of -$7.048 million

The company's bottom line totaled -$7.048 million, or -$0.34 per share. This compares with -$8.729 million, or -$0.64 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 37.7% to $16.191 million from $11.756 million last year.

Shoulder Innovations, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$7.048 Mln. vs. -$8.729 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.64 last year. -Revenue: $16.191 Mln vs. $11.756 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 68 M To $ 70 M