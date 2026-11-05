Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
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05.11.2026 22:32:14
Shoulder Innovations, Inc Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Shoulder Innovations, Inc (SI) revealed Loss for third quarter of -$7.048 million
The company's bottom line totaled -$7.048 million, or -$0.34 per share. This compares with -$8.729 million, or -$0.64 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.7% to $16.191 million from $11.756 million last year.
Shoulder Innovations, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.048 Mln. vs. -$8.729 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.64 last year. -Revenue: $16.191 Mln vs. $11.756 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 68 M To $ 70 M
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