Shoulder Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shoulder Innovations präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shoulder Innovations mit einem Umsatz von insgesamt 14,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,37 Prozent gesteigert.

Shoulder Innovations hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,650 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -12,690 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 47,32 Millionen USD gegenüber 31,62 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

