Shoulder Innovations: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shoulder Innovations hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shoulder Innovations 11,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at