ShoulderUp Technology Acquisition A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ShoulderUp Technology Acquisition A -3,810 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at