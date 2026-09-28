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28.09.2026 06:31:29
ShoulderUp Technology Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ShoulderUp Technology Acquisition A veröffentlichte am 25.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,68 USD gegenüber -50,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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