06.03.2026 06:31:28
ShoulderUp Technology Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ShoulderUp Technology Acquisition A lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
ShoulderUp Technology Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.
ShoulderUp Technology Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
