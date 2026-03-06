ShoulderUp Technology Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ShoulderUp Technology Acquisition A lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

ShoulderUp Technology Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

ShoulderUp Technology Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at