Shouyao A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shouyao A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,360 CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at