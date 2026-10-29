Shouyao A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shouyao A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at