Shouyao A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shouyao A veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,17 CNY gegenüber -0,350 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Shouyao A 6,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4664,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,870 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 120,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,67 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,94 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at