Shouyao A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shouyao A hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shouyao A ein EPS von -0,340 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1300 Prozent auf 28,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at