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17.08.2026 06:31:29
Showa Chemical Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Showa Chemical Industry stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 14,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Showa Chemical Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 15,65 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Showa Chemical Industry mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,62 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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