18.05.2026 06:31:29

Showa Chemical Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Showa Chemical Industry hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,27 Prozent auf 2,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Showa Chemical Industry 2,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 58,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,67 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Showa Chemical Industry 9,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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