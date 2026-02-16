|
Showa Chemical Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Showa Chemical Industry hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Showa Chemical Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
