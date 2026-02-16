|
16.02.2026 06:31:31
Showa Denko KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Showa Denko KK hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 127,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 360,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 361,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 160,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 406,61 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1 347,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Showa Denko KK 1 391,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.