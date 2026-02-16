Showa Denko KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Showa Denko KK hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 127,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 360,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 361,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 160,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 406,61 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1 347,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Showa Denko KK 1 391,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at