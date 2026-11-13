Showa Denko KK Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Showa Denko KK Un hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach -0,510 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Showa Denko KK Un im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Showa Denko KK Un 2,33 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at