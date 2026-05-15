Showa Denko KK Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Showa Denko KK Un hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Showa Denko KK Un ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at