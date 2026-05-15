Showa Paxxs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Showa Paxxs veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,35 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Showa Paxxs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 292,29 JPY gegenüber 297,41 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 23,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at