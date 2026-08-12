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12.08.2026 06:31:29
Showa Paxxs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Showa Paxxs präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 127,08 JPY. Im Vorjahresviertel waren 82,67 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 6,24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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