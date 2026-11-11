Showa Paxxs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Showa Paxxs hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 113,74 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Showa Paxxs ein EPS von 65,66 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Showa Paxxs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at