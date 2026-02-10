Showa Paxxs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Showa Paxxs präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Showa Paxxs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 82,69 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Showa Paxxs mit einem Umsatz von insgesamt 5,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at