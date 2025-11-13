Showa Paxxs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Showa Paxxs gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 71,95 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,74 Prozent auf 6,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at