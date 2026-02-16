Showa präsentierte Quartalsergebnisse

Showa hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at