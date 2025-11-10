Showa Sangyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Showa Sangyo hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,37 JPY gegenüber 70,38 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Showa Sangyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 82,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 82,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at