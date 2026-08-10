Showa Sangyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Showa Sangyo hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 88,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 89,23 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Showa Sangyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 84,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at