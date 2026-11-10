|
10.11.2026 06:31:29
Showa Sangyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Showa Sangyo lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 43,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Showa Sangyo noch ein Gewinn pro Aktie von 88,37 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 85,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!