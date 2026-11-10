Showa Sangyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Showa Sangyo lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 43,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Showa Sangyo noch ein Gewinn pro Aktie von 88,37 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 85,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at