09.02.2026 06:31:29
Showa Sangyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Showa Sangyo hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97,70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 86,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 87,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
