SHOWA SHINKU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHOWA SHINKU präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 21,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHOWA SHINKU 8,93 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat SHOWA SHINKU 2,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at