SHOWA SHINKU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SHOWA SHINKU stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,35 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 21,55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,99 Prozent zurück. Hier wurden 1,58 Milliarden JPY gegenüber 2,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at