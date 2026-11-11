|
11.11.2026 06:31:29
SHOWA SHINKU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SHOWA SHINKU stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,35 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 21,55 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,99 Prozent zurück. Hier wurden 1,58 Milliarden JPY gegenüber 2,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!