15.05.2026 06:31:29

SHOWA SHINKU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHOWA SHINKU präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 111,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHOWA SHINKU noch ein Gewinn pro Aktie von 82,51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent zurück. Hier wurden 3,86 Milliarden JPY gegenüber 4,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 140,51 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 91,17 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SHOWA SHINKU mit einem Umsatz von insgesamt 9,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen