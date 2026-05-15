SHOWA SHINKU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHOWA SHINKU präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 111,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHOWA SHINKU noch ein Gewinn pro Aktie von 82,51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent zurück. Hier wurden 3,86 Milliarden JPY gegenüber 4,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 140,51 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 91,17 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SHOWA SHINKU mit einem Umsatz von insgesamt 9,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at