11.02.2026 06:31:28
SHOWA SHINKU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SHOWA SHINKU hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,18 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHOWA SHINKU in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
