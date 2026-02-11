SHOWA SHINKU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHOWA SHINKU hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,18 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHOWA SHINKU in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

