18.05.2026 06:31:29

Showa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Showa stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Showa im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Showa 2,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,600 JPY. Im Vorjahr hatten -2,690 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,71 Prozent zurück. Hier wurden 8,56 Milliarden JPY gegenüber 8,62 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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