SHOWA SYSTEM ENGINEERING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SHOWA SYSTEM ENGINEERING hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Milliarden JPY – ein Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHOWA SYSTEM ENGINEERING 2,06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at