Showcase Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Showcase Minerals präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Showcase Minerals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at