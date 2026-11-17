Showcase-TV hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Showcase-TV ein Ergebnis je Aktie von -20,730 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,40 Prozent auf 295,0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 288,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at