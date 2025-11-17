|
Showcase-TV präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Showcase-TV veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Showcase-TV -78,230 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 288,1 Millionen JPY – eine Minderung von 79,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,42 Milliarden JPY eingefahren.
