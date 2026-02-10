Shradha AI Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shradha AI Technologies lud am 07.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shradha AI Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,7 Millionen INR im Vergleich zu 51,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at