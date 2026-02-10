Shree Ajit Pulp Paper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shree Ajit Pulp Paper hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 8,47 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Ajit Pulp Paper einen Gewinn von 2,28 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 46,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at