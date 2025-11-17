Shree Ajit Pulp Paper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shree Ajit Pulp Paper veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,72 Milliarden INR gegenüber 1,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

