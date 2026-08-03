Shree Cement: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shree Cement lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 146,67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shree Cement 178,12 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,33 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 52,81 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at