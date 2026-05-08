Shree Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shree Cement äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 145,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 159,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,01 Milliarden INR – ein Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Cement 55,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Shree Cement hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 483,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 311,18 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shree Cement mit einem Umsatz von insgesamt 209,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 190,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at