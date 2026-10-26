Shree Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shree Cement äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 72,56 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Cement ein EPS von 85,50 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 58,97 Milliarden INR gegenüber 47,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at