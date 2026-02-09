Shree Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shree Cement hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 73,92 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,61 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 45,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at