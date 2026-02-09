|
09.02.2026 06:31:29
Shree Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shree Cement hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 73,92 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,61 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 45,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!