Shree Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shree Cement hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 85,50 INR, nach 21,18 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,61 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at