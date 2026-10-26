Shree Digvijay Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shree Digvijay Cement präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,10 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shree Digvijay Cement im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shree Digvijay Cement 1,61 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at