Shree Digvijay Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shree Digvijay Cement äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,87 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,83 Milliarden INR.

