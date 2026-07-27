Shree Digvijay Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shree Digvijay Cement hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,46 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Digvijay Cement einen Gewinn von 0,930 INR je Aktie eingefahren.

Shree Digvijay Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at