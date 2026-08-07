Shree Ganesh Biotech (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shree Ganesh Biotech (India) hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,3 Millionen INR – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shree Ganesh Biotech (India) 13,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at