Shree Ganesh Biotech (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shree Ganesh Biotech (India) äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at