Shree Ganesh Remedies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shree Ganesh Remedies hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,41 INR, nach 4,22 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,98 Prozent zurück. Hier wurden 211,1 Millionen INR gegenüber 270,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at